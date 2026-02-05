日本のトレンディドラマを代表する脚本家・北川悦吏子が、BTS・Vの広告を見て関心を示し、話題を呼んでいる。2月4日、北川悦吏子は自身のX（旧Twitter）に「あのお。これは、誰ですか？誰かわかる人いたら教えてください。」というコメントとともに、Vの広告写真を投稿した。【写真】BTS・V、銀座駅を広告ジャック北川が目にした写真は、Vが公式アンバサダーを務めているアートテインメントリゾート「パラダイスシティ」のキャンペ