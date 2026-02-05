俳優のチャン・ドンジュが、携帯電話のハッキング被害を告白した自身に向けられた心ない悪質コメントに対し、真っ向から反論した。2月5日、チャン・ドンジュは自身のSNSを通じ、「匿名の陰に隠れて他人を貶めるルーザー（負け犬）たち」という言葉とともに、数枚の写真を投稿した。【写真】一時失踪…チャン・ドンジュに何があったのか公開された写真には、彼がハッキング被害による多額の負債を告白した際、ネットユーザーから寄