ペッパーランチは、2026年2月9日･2月19日･3月1日の計3日間、「ビーフペッパーライス」または「ワイルドジューシーステーキ(150g･200g･300g)」のいずれかを、値段そのままで肉を増量する『肉の日』キャンペーンを実施する。なお、テイクアウト、デリバリーでの注文はキャンペーン対象外。【29%増量後のメニュー画像はこちら】ビーフペッパーライス/ワイルドジューシーステーキが増量対象!毎月29日の1日限定で実施している『肉の日』