【S.H.Figuarts 合体13号】 10月 発売予定 2月6日16時 予約受付開始予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 合体13号」を10月にプレミアムバンダイで発売する。価格は9,900円。2月6日16時から予約受付を開始する。 本製品は劇場アニメ「ドラゴンボールZ 極限バトル!!三大超サイヤ人」に登場する「合体13号」をS.H.Figua