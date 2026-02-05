今年もあっという間に確定申告の時期がきました。準備は万端でしょうか。不動産オーナーのなかには税理士に依頼せずに、自分でしっかり確定申告をされる人も多いです。もともと勉強家な人が多い傾向にある不動産オーナーにとって、確定申告もしっかり調べ、問題なく完遂することは、それほど高いハードルではないのかもしれません。不動産収支を正確に把握していくためには、税金や経理の知識も重要ですので、知っておいて損はない