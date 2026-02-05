ミッフィーとお花に囲まれた癒しの空間「フラワーミッフィー ジュースガーデン」から、春気分を先取りできる期間限定ドリンクが登場。さくらをテーマにしたやさしい色合いと味わいで、ほっと心がほどける一杯に♡お散歩やおでかけの合間に、春の訪れを感じる特別な時間を楽しめます。 さくら香る♡春限定ドリンク 2026年2月6日(金)より、「フラワーミッフィー さく