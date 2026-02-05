TBS系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）が5日に放送され、小沢光葵アナウンサー（27）が欠席した。番組冒頭で安住紳一郎アナウンサー（52）が理由を伝えた。【画像】生放送を欠席した小沢光葵アナ（写真左）番組冒頭「脳シャキクイズ」の直前に、安住アナが「小沢アナウンサーですが、今朝は少し体調が悪いということで、お休みをいただいています」と伝えた。