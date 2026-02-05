大型バイクの車検を不正に通したとして、山梨県警は４日、山梨県甲斐市の自動車整備会社「東洋モータース」の役員の男（８２）と、息子で同じく役員の男（５５）を道路運送車両法違反（不正車検）などの容疑で逮捕した。県警は不正車検が常態化していたとみて調べを進めている。発表によると、２人は昨年６月下旬頃、経営する工場に持ち込まれた大型バイク「ハーレーダビッドソン」１台の、必要な点検や整備を行わないまま保安