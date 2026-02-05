「自分の部屋の掃除に行ったまま帰ってこない旦那を見に行ったら小学生男子みたいな寝落ちしててわろた」【写真】掃除中に寝落ちしちゃってましたよ（笑）こんなポストをされたのはジェーコ（@jeeeeeeeeeeko）さん。投稿された画像には、床一面にカードやケースが広がった部屋の中で、掃除途中にも関わらず気持ちよさそうに寝落ちしてしまった旦那さんの姿が写っています。まるで遊びに夢中になってそのまま寝てしまった小学生男子