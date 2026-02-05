津城の復元模型や歴史資料などを集めた「城下町テラス津まん中歴史資料館」が4日、三重県津市にオープンしました。旧・津市としては初めての歴史資料館となります。官民連携で大門・丸之内地区のまちづくりを進めている「エリアプラットフォーム」が、津市の歴史を知ることができる新たな交流スポットとして開設したもので、関係者らがテープカットを行ったあと、勝ちどきをあげてオープンを祝いました。今回、津センターパレス1階