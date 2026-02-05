言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、食卓で見かけるあの料理から、自然の厳しさを感じさせる言葉までをピックアップしました。頭をやわらかくして、空欄に入る共通の2文字を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□じる□□いもの□□し□□なみヒント：魚の身を取った後の残りで、出汁（だし）をとる料理の名前は？答え