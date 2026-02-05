米を始めとする食材や光熱費などが高騰している中、生命保険協会三重県協会が4日、県内で子ども食堂を運営する団体に寄付金を贈りました。地域と良好な関係を築くための活動の一環として、生命保険協会三重県協会が独自に取り組んでいるもので、県内の生命保険会社20社の職員から寄せられた善意によって支えられています。今年は子ども食堂を運営している津市と鈴鹿市の2つの団体にそれぞれ10万円が贈られ、生命保険協会三重県協会