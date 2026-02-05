新車360万円！ ホンダ新「シティ」に“往年のファン”から反響殺到！ホンダのタイ法人は2025年11月28日、コンパクトセダン「シティ」に、新たな特別仕様車「シティ ザ・ブラック・アウトシャイン」を発表し、現地での販売を開始しました。この新しいシティについて、日本でもSNSを中心に様々な反響の声が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「新シティ」です！（44枚）日本で“ホンダ・シティ”といえば