よみうりランドは、2月5日（木）〜4月5日（日）の期間、『ポケットモンスター』初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」が園内にオープンすることを記念し、ラリーイベントや特別装飾などを実施する。【写真】フード＆ドリンクもオープン仕様に！ 「ポケパーク カントー」オープン記念企画の詳細■アトラクション装飾も今回、2月5日（木）の「ポケパーク カントー」オープンを盛り上げるべく実施されるのは、オープン記念スタ