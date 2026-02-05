Number_iが、世界最大手のタレントエージェンシーのWMEと契約したことが、2月5日（木）に発表された。今後は全世界における代理業務をWMEが行い、Number_iの活動をサポートしていく。なお、マネジメント業務については引き続きTOBEが担う。【写真】平野紫耀、韓国大スターとパリで再会！ 「誇らしい」「距離縮んでる」ファン感激■「自分たちの可能性をさらに広げていける」今回Number_iが契約したWME（William Morris Endeavo