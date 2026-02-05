関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。ＭＣ陣が宮崎キャンプ取材を実施し、セレッソ大阪のＭＦ・中島元彦選手に加地亮さんがインタビューし本音を引き出した。「自分が上に行くか、平凡な選手で終わるかの分岐点」と百年構想リーグは不退転の覚悟で臨む。▼セレッソ大阪の“遅咲きエース候補”にインタビューアカデミー育ちの２６歳。アーサー・パパス監督に欠かせな