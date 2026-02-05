米スミソニアン国立動物園で、アジアゾウのメスの赤ちゃんが誕生した/Roshan Patel/NZP-Smithsonian's National Zoo（CNN）米首都ワシントンのスミソニアン国立動物園は3日、アジアゾウのメスの赤ちゃんが誕生したと発表した。同動物園ではほぼ25年ぶりだった。発表によると、赤ちゃんは現地時間の2日午前1時15分、12歳のメスのニ・リンと44歳のオスのスパイクの間に生まれた。名前は一般投票で決める予定。検査の結果、赤ちゃんは