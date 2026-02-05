公益社団法人「米穀安定供給確保支援機構」は５日、今後３か月間のコメ価格の見通しを示す指数（１月調査）が前月調査より１ポイント低下して２６になったと発表した。先安感を示す５０未満となるのは４か月連続で、４年５か月ぶりの低水準となった。