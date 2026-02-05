記者会見で笑顔を見せる宇宙飛行士の油井亀美也さん＝5日午前（JAXAの中継から）国際宇宙ステーション（ISS）に約5カ月間滞在し、1月に地球へ帰還した宇宙飛行士の油井亀美也さん（56）が5日、リハビリ中の米国からオンラインで記者会見した。同僚飛行士に健康上の問題が発生し、帰還が約1カ月早まったが「心残りはない。飛行士の安全を優先し、帰還を決めた方々に感謝している」と笑顔で話した。ISS滞在は2015年に続き2回目。