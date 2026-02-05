イランの最高指導者ハメネイ師が演説する様子＝1月17日、首都テヘラン/Office of the Iranian Supreme Leader/Wana News Agency/Reuters（CNN）イランと米国の緊張が高まる中、トランプ米大統領は4日のインタビューで、イランの最高指導者ハメネイ師は「非常に心配」すべき状況にあると警告した。トランプ氏はNBCニュースとのインタビューでハメネイ師に触れ、「非常に心配すべき状況にあると言って良いだろう。そう、心配すべきだ