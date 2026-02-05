ポケモン初の屋外常設施設「ポケパークカントー」が５日、よみうりランド遊園地（東京都稲城市、川崎市）内に開業した。「ポケパークカントー」は約２・６ヘクタールの広さ。自然豊かな立地を生かした「ポケモンフォレスト」と、アトラクションなどを楽しめる「カヤツリタウン」の二つのエリアを歩き回りながら、６００匹を超えるポケモンたちに出会える。運営は、株式会社ポケモンとよみうりランド、読売新聞東京本社が共