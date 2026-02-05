セルゲイ・イワノフ氏＝1月、モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は4日、第1副首相や大統領府長官など要職を歴任し、プーチン氏の最側近として知られたセルゲイ・イワノフ大統領特別代表（73）を解任する大統領令に署名した。ペスコフ大統領報道官によると、イワノフ氏から辞任の申し出があった。高齢が理由とみられる。イワノフ氏はプーチン氏と同じ旧ソ連国家保安委員会（KGB）出身。エリツィン時