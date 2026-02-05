死後の数分間、脳は一時的に活性化する 心臓が止まったあと、脳が見せる最後の光 心臓が止まれば命も終わる――こうした理解は長く一般的なものでした。医療の現場でも、心臓や呼吸が回復不能な形で止まったとき、死と判断されるのが標準的な考え方でした。 しかし近年、心が停止したあとにも脳がわずかに活動を続けることがわかってきました。2018年のカナダの研究では、集中治療室で死亡が確認された患者のうち