3歳から11歳くらいの子どもにしか性的関心を持てないという男性は、「合法的に性欲を満たすことができないので、小児性愛者の執念はすごい」と語る。違法なコンテンツを共有する「仲間」を作るため、彼はあるツールを独自に開発した。詳細を公にしないことを条件に、記者が試しに使わせてもらったところ、異様なまでのこだわりが垣間見えた。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）＜＊注意＊この記事には、不快を覚える可能性の