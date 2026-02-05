明日6日(金)は次第に寒気が流れ込み、7日(土)は真冬の寒さが戻ります。8日(日)の予想最高気温は東京都心で0℃など、凍てつく寒さになるでしょう。来週にかけては低気圧がたびたび通過するため、気圧の変化による頭痛やめまいなどにもご注意ください。7日〜9日は真冬の寒さに明日6日(金)は北海道付近を低気圧が急速に発達しながら通過し、次第に強い寒気が流れ込むでしょう。最高気温は東京都心で16℃と春の暖かさですが、午後は北