外国為替市場では円安傾向が続いています。およそ2週間ぶりとなる1ドル＝157円台目前の水準です。【映像】円相場の変動外国為替市場では先月23日、日本とアメリカが為替介入への準備段階とされる「レートチェック」を行ったという見方が広がりました。1ドル＝159円台だった円相場は急上昇し、その後一時、去年10月以来となる152円前半まで円高が進みましたが、2週間ほどでけん制効果の半分以上が失われた形です。背景につ