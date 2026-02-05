５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円７９銭前後と前日の午後５時時点に比べ４０銭弱のドル高・円安となっている。 ４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円８６銭前後と前日に比べ１円１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日に発表された１月の米ＩＳＭ非製造業景況感指数が市場予想を上回ったことなどを手掛かり一時１５６円９５銭まで上