ジーエス・ユアサコーポレーションが続急伸、一時２４７円高の４０８９円まで上値を伸ばし、直近戻り高値である１月１６日の４０５３円を払拭した。商いも前日から急増傾向にあり、５日・２５日移動平均線のゴールデンクロス示現も目前と動兆著しい。 同社は車載用や産業用蓄電池の大手で成長カテゴリーであるリチウムイオン電池にも力を注いでいる。４日に２６年３月期業績予想の修正を