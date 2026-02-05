「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午前１０時現在で、ロームが「売り予想数上昇」で２位となっている。 ５日の東京市場で、ロームは急反落している。同社は４日取引終了後、２６年３月期通期の連結業績予想を修正。営業損益の見通しは従来の５０億円の黒字から６０億円の黒字（前期は４００億６１００万円の赤字）に引き上げたが、ＳｉＣデバイスの品質保証関連コストの発生や