2月6日よりアップリンク吉祥寺ほかにて全国順次公開される映画『椰子の高さ』の本編映像と新場面写真が公開された。本作は、『唐人街探偵』シリーズなど中国映画界で長年にわたり撮影監督として活躍してきドゥ・ジエの長編映画監督デビュー作。監督だけでなく、脚本、撮影、美術、編集のすべてを自ら手がけた。