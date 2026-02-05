近畿地方今後の天気は？ 気象庁によりますと、近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。 近畿地方の9日（月）までの雪雨シミュレーション・16日間天気予報 ５日の近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。 ６日の近畿地方は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。北部では夕方から雨や雪が降るでしょう。 シミュレーション（GSM）では、6日、7日、8日、９日に近畿地方に