ビーアールホールディングスがストップ高の水準となる前営業日比８０円高の４３７円でカイ気配となっている。４日の取引終了後、横河ブリッジホールディングスがＢｒ．ＨＤに対して完全子会社化を目的とするＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の１株５３０円にサヤ寄せする格好になっている。 買付予定数の下限は２９６５万９８００株（所有割合６５．１５％）とし、