ブレーメンは4日、ダニエル・ティウーヌ氏(51)が新監督に就任することを発表した。DF菅原由勢やGK長田澪が所属するブレーメンは、ブンデスリーガで現在15位。昇降格プレーオフに回る16位とは1ポイント差となっている。10試合勝ちなし(4分6敗)となった1月31日の第20節ボルシアMG戦(△1-1)後に首脳陣が協議し、2月1日にホルスト・ステッフェン前監督の解任を発表していた。ティウーヌ監督は過去にハンブルガーSVやデュッセルド