【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの宮舘涼太が単独MCを務める番組『黄金のワンスプーン！』が、2月6日20時55分から放送。番組内容と場面写真が公開された。 ■舘様がオーナーの「ダテ・ド・ボヌール」を開店 本番組は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘涼太が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、様々なアイデア料理を披露す