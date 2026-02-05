アメリカのトランプ大統領は、イランに対する軍事的圧力を強める中、イランの最高指導者は現在の事態を「憂慮すべきだ」と話しました。トランプ大統領は4日、NBCテレビのインタビューで、イランの最高指導者ハメネイ師の現状認識について問われ、「彼は憂慮すべきだ。憂慮して当然だ」と話しました。続けて、「彼らは我々と交渉中だ」とも強調していて、原子力空母を中東に派遣し、軍事的圧力を強化していることなどを背景に核開発