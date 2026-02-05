高止まりが続くコメ価格をめぐり、向こう3か月は安くなる見通しが、強まっていることがわかりました。全国の生産者や集荷業者などを対象にした1月分の調査で、「向こう3か月」のコメ価格の見通しを示す指数は、前の月より1ポイント低い26でした。この指数は、100に近づくほど高く0に近づくほど安くなる見通しを示すもので、分かれ目となる「50」を下回るのは、4か月連続です。調査した団体は、業者間でのコメ取引の指標である相対