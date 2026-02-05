長野県小谷村のつがいけマウンテンリゾートで先月３０日、女性がリフトに宙づりとなり死亡した事故で、大町署は３日、女性の死因について窒息による低酸素脳症だったと発表した。また、事故当時、異常を検知し、自動でリフトを緊急停止させる安全装置が作動していなかったとみられることも、同リゾートの運営会社「栂池ゴンドラリフト」への取材でわかった。事故を巡っては、オーストラリア国籍のデイ・ブルック・エラさん（２