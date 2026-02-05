「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）シート打撃が行われ、ドラフト２位・谷端将伍内野手が驚きの実戦形式デビューを果たした。初めてプロのピッチャーと対した中で、その初球を左中間へクリーンヒット。ネット裏で視察した巨人・萩原スコアラーは「１球目からスイングをかけられることがすごい」とコメントした。左腕の門別と対した初打席。内角低めのフォーシームにバッチリタイミングを合わせた。きれいに左中間へはじき