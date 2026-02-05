【モデルプレス＝2026/02/05】Number_iが、世界大手のタレントエージェンシー・WMEと契約したことを発表。今後は全世界における代理業務をWMEが行い、Number_iの活動をサポートしていく。【写真】28歳イケメンアイドル、高級時計・ジュエリー纏った姿◆Number_i、WMEと契約発表Number_iは、2024年に米国で開催された世界最大級の野外音楽フェス 「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」 に出演。出演後には楽曲「GOAT」