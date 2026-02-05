【モデルプレス＝2026/02/05】女優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時〜）の第4話が、2月4日に放送された。劇中に登場した古書店に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「冬のさ春のね」杉咲花の元恋人役32歳イケメン俳優◆杉咲花主演「冬のなんかさ、春のなんかね」⼩説家として2冊の本を出版し、古着屋でアルバイトをしている⼟⽥⽂