セガ フェイブから「名探偵コナン」に登場するおなじみキャラクターたちのお顔をデザインしたショルダーバッグが登場。愛らしい”ふわぷち”デザインを使用した「江戸川コナン」をはじめとする7つのフェイスショルダーバッグが販売されます！ セガ フェイブ「名探偵コナンふわぷちフェイスショルダーバッグ」  価格：各1個 4,400円(税込)販売予定時期：2026年7月サイズ：全長約27 (顔:25)×5×20cm※キッドの