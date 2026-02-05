前西武監督の松井稼頭央氏（50）が5日、宮崎県都城市で行われているロッテの春季キャンプに臨時コーチとして合流した。日程は2月5日〜11日の予定。サブロー新監督やナインらを前にあいさつ。西岡コーチらと談笑する姿もあった。現役時代に日米通算2705安打をはじめ輝かしい実績を残した松井氏は、24年限りで西武を退団。昨年2月に立大の春季キャンプに臨時コーチとして参加した。また、昨年10月には立大大学院のスポーツウエ