TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が4日、放送された。女性お笑いコンビ、オダウエダ植田紫帆が無限に放屁（ほうひ）できる女性芸人の実名を暴露した。植田は「オナラとゲップ、同時に出すのは至難説」に登場。「私の相方、小田（結希）が無限にオナラ出せるんですよ」と明かした。その上で「ただ、あれオナラって言ってるんですけど、厳密には」と具体的に説明した上で「システムが違うから」と主張。周