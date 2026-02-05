5日午前の東京株式市場で、東証株価指数（TOPIX）は取引時間中の最高値を更新した。前日の米国株高を受けて幅広い銘柄が買われた。一方、半導体関連が売られ、日経平均株価（225種）は前日終値を挟んでもみ合う展開となった。午前10時現在のTOPIXは前日比24.16ポイント高の3679.74。一時は3680台を付け、最高値水準で取引された。平均株価は90円37銭高の5万4383円73銭。前日の米国市場は米政府機関の一部閉鎖が短期間で解消