TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が4日、放送された。女性お笑いコンビ、オダウエダ植田紫帆が放屁（ほうひ）を公開した。植田は「オナラとゲップ、同時に出すのは至難説」に登場。企画は名前の通り、オナラとゲップの同時発射する。双方の音声データの波形が0・1秒以内に収まっていたら成功。2人続けての成功で企画クリアとなる。男性芸人の中で、植田が紅一点。初挑戦でゲップを発射し、130キロとも言