4日午前、横手市で自宅の屋根の雪下ろしをしていた男性が転落し、大けがをしました。横手警察署の調べによりますと、4日午前11時15分ごろ、横手市十文字町木下の76歳の男性が、自宅の2階の屋根にのぼり、雪庇を落としていたところ、足を滑らせて1階の屋根に転落しました。男性は左踵亀裂骨折の大けがをしました。県内は内陸地域に雪下ろし注意情報が出されています。県は、雪下ろしを行う際は安全な作業を心がけるよう呼びかけてい