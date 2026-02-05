◆7品種ものいちごとチョコレートが競演！フルーツの目利きが手がける「ストロベリー＆チョコレートアフタヌーンティー」※写真は2名様分創業100年の老舗青果仲卸が手がける表参道駅すぐのレストラン「DEK」にて、2026年3月31日（火）まで「ストロベリー＆チョコレートアフタヌーンティー」を開催中。最高級「あまりん」など厳選された国産いちご7品種とチョコレートが共演する、プロの目利きとパティシエの技が光る逸品がずらり。