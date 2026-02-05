エイチ・ツー・オーリテイリングは、食品スーパー事業の再編に伴う新しい役員人事を発表しました。エイチ・ツー・オーリテイリングは、今年４月１日付けで子会社のイズミヤ・阪急オアシスが関西スーパーマーケットを吸収合併し「関西フードマーケット」として事業を一本化することが決まっています。経営規模の拡大と効率化を目的としていて、２月４日「関西フードマーケット」の新社長に就任する渡邊学常務が意気込みを語り