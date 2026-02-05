京都市は、市バスなどで観光客よりも市民の運賃を安くする「市民優先価格」の導入に向け、来年度の予算案に２億７０００万円あまりを計上しました。京都市がオーバーツーリズム対策として推し進めている市バスの混雑緩和。市が２月４日に発表した来年度の予算案には、市バスや民間バスで、市民と観光客の運賃に差をつける「市民優先価格」の導入費用として、２億７１００万円が計上されました。バスのシステム改修や民間バス