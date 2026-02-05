２月４日午後、滋賀県東近江市に住む７５歳の女性が、自宅で顔面などを刃物で切り付けられる事件があり、住居・職業不詳の２８歳の男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の秋山克也容疑者（２８）です。警察によりますと、秋山容疑者は４日午後６時１０分ごろまでに、滋賀県東近江市内の住宅で、この家に住む友政まり子さん（７５）の顔面などを何らかの刃物で切り付け、殺害しようとした疑い